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Происшествия

В Алтайском крае велосипедист погиб в ДТП с пьяным водителем

Житель Заринска погиб под колесами иномарки, которой управлял пьяный водитель, сообщает местная газета «Наш город Заринск». После аварии водитель седана скрылся.

Велосипед.
Велосипед.
Михаил Хаустов

Авария произошла 16 сентября в 23:00 на автодороге Мартыново — Тогул — Залесово на 122 км. Водитель на автомобиле Toyota Carina сбил 36-летнего мужчину, который ехал в попутном направлении на велосипеде. Он скончался на месте до приезда врачей.

Сотрудники ГИБДД ввели план «Перехват», догнали и задержали водителя. 34-летний мужчина находился в состоянии опьянения.

15 сентября в Рубцовске водитель за рулем Toyota Mark II насмерть сбил 57-летнего мужчину, переходившего проезжую часть в неустановленном месте, в зоне видимости пешеходного перехода. После аварии водитель скрылся с места происшествия, но позже полиция задержала подозреваемого. Им оказался 29-летний мужчина. Он был трезвым.

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