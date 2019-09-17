В Алтайском крае велосипедист погиб в ДТП с пьяным водителем

Авария произошла 16 сентября в 23:00 на автодороге Мартыново — Тогул — Залесово на 122 км. Водитель на автомобиле Toyota Carina сбил 36-летнего мужчину, который ехал в попутном направлении на велосипеде. Он скончался на месте до приезда врачей.

Сотрудники ГИБДД ввели план «Перехват», догнали и задержали водителя. 34-летний мужчина находился в состоянии опьянения.

15 сентября в Рубцовске водитель за рулем Toyota Mark II насмерть сбил 57-летнего мужчину, переходившего проезжую часть в неустановленном месте, в зоне видимости пешеходного перехода. После аварии водитель скрылся с места происшествия, но позже полиция задержала подозреваемого. Им оказался 29-летний мужчина. Он был трезвым.