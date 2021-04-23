Жительниц Алтайского края за деньги выдавали в жены мигрантам

В Алтайском крае осудили организаторов канала незаконной миграции. В преступную схему входило заключение фиктивных браков, рассказали в краевом УФСБ.

Мужчина 1962 года рождения, который уже отбывал наказание за аналогичное преступление в 2018 году, и его знакомая жительница Рубцовского района 1990 года рождения решили за деньги помогать иностранцам в получении разрешений на жительство в России и в дальнейшем гражданства страны.

Обязательным условием для упрощенной процедуры является наличие заключенного брака с гражданином Российской Федерации. Исходя из этого организаторы придумали план действий.

Женщина искала «невест», которые за 30 тыс. рублей согласились бы вступить в фиктивное супружество с иностранцами на срок не менее трех лет.

Сами мигранты за услугу платили до 100 тыс. рублей.

Организатора преступной схемы приговорили к 2 годам лишения свободы общего режима, а его соучастнице дали 1 год условно.

«Заключенные благодаря „содействию“ осужденных браки признаны судом фиктивными и аннулированы», — добавили в ФСБ.

Ранее мать и дочь из Бийска предстали перед судом по обвинению в организации незаконной миграции.