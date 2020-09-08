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Происшествия

В Алтайском крае водитель специально переехал мужчину и отделался условным сроком

25-летний житель Новосибирска поругался с незнакомцем в придорожном кафе на трассе в Алтайском крае. Итогом ссоры стало ДТП — мужчина догнал и сбил оппонента на своей машине, рассказали в региональном СК.

Автомобиль. Скорость.
Автомобиль. Скорость.
СС0

Два незнакомца встретились в кафе и развязали ссору по незначительному поводу. Оба были нетрезвые.

Когда один из них, 35-летний мужчина, попытался скрыться, новосибирец сел за руль, догнал его и умышленно совершил наезд. Мужчина выжил, но получил тяжкий вред здоровью.

Умысла на причинение вреда здоровью у обвиняемого не было, заявил он в ходе следствия.

Суд учел все доводы и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы условно.

Ранее на Алтае приемная мать получила условный срок за истязание детей.

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