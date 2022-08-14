В Алтайском крае водитель врезался в столб и погиб.

По предварительной информации, водитель пошёл на обгон и не справился с управлением. Женщина и ребёнок находятся в реанимации.
ДТП произошло в Рубцовске на остановке Смолнеской по ул. Октябрьская. Автомобиль въехал в опору электроосвещения.
По предварительной информации, водитель пошёл на обгон и не справился с управлением. Водителя зажало в автомобиле, его вытаскивали сотрудники МЧС. Позднее он скончался в карете скорой помощи.
Женщина и ребенок находятся в реанимации.
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