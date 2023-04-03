В Алтайском крае возбудили уголовное дело по факту гибели 13-летнего мальчика

В Калманском районе возбудили уголовное дело по факту смерти ребенка, сообщает следственный комитет Алтайского края.

Ребенок пропал 1 апреля. Он ушел из дома в селе Усть-Алейка в неизвестном направлении.

2 апреля следователям поступило сообщение о безвестном исчезновении подростка. В ходе поисков тело школьника нашли в колодце на территории промышленной площадки.

При осмотре тела мальчика следователи не обнаружили видимых телесных повреждений.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» (ст. 109 УК РФ). Расследование продолжается.

Напомним, что в соцсетях уже появлялась информация о том, что ребенка нашли мертвым. Поисковый отряд «ЛизаАлерт» подтвердил смерть подростка.

Ранее на улице города-миллионника нашли школьника без сознания.