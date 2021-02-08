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8 февраля 1°C
Происшествия

В Алтайском крае возбудили уголовное дело после гибели четырех человек под завалами снега

В Алтайском крае возбудили уголовное дело по факту гибели четырех работников КФХ в Заринском районе при сходе снега с крыши зернохранилища, сообщает региональный СК.

Четыре человека погибли из-за схода снега. Заринский район.
Четыре человека погибли из-за схода снега. Заринский район.
22.mchs.gov.ru.

Трагедия произошла утром 8 февраля. Поисковые отряды извлекли из-под завала всех пострадавших — четверо погибли, одного госпитализировали в больницу Заринска.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)», — сообщили в ведомстве.

В СК уточнили, что сход снега произошел на территории Смазневского элеватора при выполнении работ по очистке кровли зерносклада. Работников придавило снегом.

Сейчас следователи осматривают места происшествия и решают вопрос о назначении всех необходимых экспертиз.

Ситуация находится на контроле правительства региона. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил принять все необходимые меры для оказания помощи пострадавшим.

На место происшествия выехали психологи и спасатели, медики, сотрудники правоохранительных органов и власти Заринского района.

Как уточнили в МЧС, в последние дни на Алтае наблюдалось резкое потепление и метели — это привело к образованию снежных масс и сходу снега с крыш зданий.

«На место выехал зампред правительства Александр Лукьянов — для организации всех неотложных мероприятий по изучению причин произошедшего. Также выехал руководитель алтайского МЧС Александр Макаров», — сообщили в правительстве.

Региональная прокуратура даст оценку «деятельности руководства СПК „им. Фрунзе“ по соблюдению техники безопасности при организации очистки, ее своевременности».

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