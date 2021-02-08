Появились фото с места трагедии на Алтае, где люди погибли из-за схода снега с крыши зернохранилища

Алтайское МЧС сообщило подробности чрезвычайного происшествия в селе Смазнево, где под завалами снега оказались восемь человек.

Инцидент произошел утром 8 февраля. Поисковые отряды извлекли из-под завала всех пострадавших — четверо погибли, одного госпитализировали в больницу Заринска.

«В последние дни на территории Алтайского края наблюдались перепады температуры окружающего воздуха, периоды резкого потепления, метели. Данная обстановка способствовала образованию снежных масс и сходу снега с крыш зданий, что представляет серьезную опасность для граждан. Подобные происшествия уже были зарегистрированы в регионе», — отметили в ведомстве.

На место происшествия выехали пожарно-спасательные подразделения МЧС, в том числе психологи, медики, сотрудники правоохранительных органов и власти Заринского района.

Ситуация находится на контроле правительства региона. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил принять все необходимые меры для оказания помощи пострадавшим.

Как уточняет алтайская прокуратура, трагедия произошла в сельскохозяйственном производственном кооперативе «им. Фрунзе».

Ведомство даст оценку «деятельности руководства предприятия по соблюдению техники безопасности при организации очистки, ее своевременности».

«На место выехал зампред правительства Александр Лукьянов — для организации всех неотложных мероприятий по изучению причин произошедшего. Также выехал руководитель алтайского МЧС Александр Макаров», — сообщили в правительстве.

Томенко на оперативном совещании поручил всем краевым руководителям обратить внимание на опасность схода снежных покровов в связи с теплой погодой и принять все необходимые меры.

Ранее в Алтайском крае мужчину придавило снежной лавиной высотой два метра, сошедшей с крыши жилого дома.