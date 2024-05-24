Рейд проводился среди бывших мигрантов. Его провели военные следователи и сотрудники других силовых ведомств. В результате сотрудникам удалось найти несколько уклонистов.
В свою очередь, правоохранители разъяснили бывшим мигрантам, которые получили повестки, порядок прохождения военной службы, в том числе по контракту.
В Алтайском крае за последние полгода в сумме на воинский учет поставили более 1 тыс. бывших мигрантов. Некоторые из них уже служат по контракту или по призыву, других призовут в ходе весенней кампании.
Ранее сообщалось, что российскому вице-губернатору вручили повестку проходить службу в зоне СВО.
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