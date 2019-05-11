В Алтайском крае за сутки произошло 10 лесных пожаров

В Алтайском крае за сутки зарегистрировано 10 лесных пожаров, сообщает региональное управление МЧС. Возгорания ликвидированы силами лесничеств. С 1 мая на территории региона действует особый противопожарный режим.

11 мая «Авиалесоохрана» совместно со спасателями облетела лесные массивы в районах края. В частности, была изучена обстановка с пожарами в Косихинском районе, у села Рассказиха.

За сутки в крае работали 614 патрульных, 85 патрульно-маневренных и 129 патрульно-контрольных групп. По результатам работы выявлено и ликвидировано 130 ландшафтных пожаров. Сообщается, что для оперативного обнаружения возгораний используются все доступные средства — в том числе авиация и беспилотные авиасистемы.

Как сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю, в западных и южных районах региона сохраняется высокая пожароопасность (4 класс горимости), в Благовещенском и Кулундинском — чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости).