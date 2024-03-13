В Алтайском крае задержали браконьера

Егерь обратился в отдел полиции и сообщил, что нашел место забоя дикого животного.
Правоохранители установили, что в лесу был застрелен лось. Подозреваемого нашли. Им оказался барнаульский предприниматель 1974-го года рождения, владелец Топчихинской базы отдыха.
Правоохранители провели обыски в его квартире в Барнауле и на приобретенной базе отдыха. Им удалось изъять мясо незаконно добытого животного и оружие и снегоход, который использовался для охоты. Лицензия отсутствовала.
В отношение обвиняемого завели уголовное дело по статье 258 УК РФ «Незаконная охота». В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае сельчанин напилил молодых берез на полмиллиона рублей.
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