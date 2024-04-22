В Алтайском крае задержали двух сбытчиков героина

Оказалось, что тайники-закладки делают два уроженца Средней Азии 2003 годов рождения.
Отмечается, что мужчины занимались сбытом наркотиков с февраля по март текущего года. Они действовали на территории Рубцовска.
В ходе досмотрела у одного парня нашли телефон, где он хранил фотографии с координатами. Также на указанном участке местности полицейские изъяли 12 свертков с наркотическим средством. В ходе экспертизы оказалось, что это героин массой 3,76 гр.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пунктам «г» части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере группой лиц по предварительному сговору». Каждому участнику группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее сообщалось, что в Барнауле задержали покупателя и продавца наркотиков.
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