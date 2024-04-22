22 апреля
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

В Алтайском крае задержали двух сбытчиков героина

В Рубцовске сотрудники полиции пресекли противоправную деятельность двух сбытчиков героина. Об этом сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Наркотики, зависимость.
Наркотики, зависимость.
CC0

Оказалось, что тайники-закладки делают два уроженца Средней Азии 2003 годов рождения.

Отмечается, что мужчины занимались сбытом наркотиков с февраля по март текущего года. Они действовали на территории Рубцовска.

В ходе досмотрела у одного парня нашли телефон, где он хранил фотографии с координатами. Также на указанном участке местности полицейские изъяли 12 свертков с наркотическим средством. В ходе экспертизы оказалось, что это героин массой 3,76 гр.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пунктам «г» части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере группой лиц по предварительному сговору». Каждому участнику группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что в Барнауле задержали покупателя и продавца наркотиков.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Мюзикл «Собака Баскервилей»
Летний театральный лагерь «Первая сцена»
Премьера «Саша, привет»
Большое событие «Ночь музеев — 2024»
Арт-показ «Женитьба Фигаро»
Все события
Присоединяйтесь
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость