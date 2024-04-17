В Барнауле задержали покупателя и продавца наркотиков

Полицейские задержали 42-летнего барнаульца, которого подозревают в сбыте «синтетики». Позже задержали 50-летний мужчину, который незадолго до визита оперативников приобрел чуть более четырех грамм мефедрона.
Известно, что наркоторговец приобретал крупную партию через интернет, а потом делал тайники-закладки.
В жилище у мужчины нашли весы, различный упаковочный материал, а также небольшое количество спайса, который он хранил для личного потребления.
Возбуждены уголовные дела по пункту «г» части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере» и части 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств, а также растений, содержащих наркотические средства, в крупном размере». При этом мужчина признал свою вину.
Барнаулец, который приобрел дозу мефедрона, также причастен к хранению наркотических средств. Дома он выращивал коноплю в шифоньере.
В отношение него также возбуждены уголовные дела.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае задержали многодетную мать с крупной партией наркотиков.
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