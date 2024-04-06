В Алтайском крае задержали многодетную мать с крупной партией наркотиков

В Алтайском крае с партией наркотиков задержали уроженку Якутии, которая проживала в Новосибирске. Об этом сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Девушку 1993 года рождения задержали в одной из гостиниц Барнаула. В номере полицейские обнаружили свертки с наркотиками общим весом более 28 гр.

Оказалось, что уроженка Якутии работала курьером-закладчиком. Также у нее есть пять детей — на четверых из них она лишена родительских прав.

Ранее девушку уже привлекали к уголовной ответственности за разбой и умышленное причинение вреда здоровью.

Известно, что на протяжении длительного времени она получала большие партии наркотиков через интернет-магазин в Новосибирске. После этого она фасовала наркотики и ехала в Барнаул, где оставляла тайники-закладки.

Возбуждено два уголовных дела. На данный момент расследование продолжается, а девушку поместили под арест.

Ранее стало известно, почему в Барнауле стало меньше закладчиков и как с ними борются.

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