10 августа
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Происшествия

В Алтайском крае задержали героинового закладчика

Вечером 9 августа в Заринске задержали 24-летнего парня, который пытался сбыть героин. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Задержанный в наручниках.
Задержанный в наручниках.
pexels.com

Молодой человек приехал в Россию на заработки. В Барнауле он попал в поле зрения полиции, а в Заринске его задержали, когда он пытался сбыть более одного грамма героина.

По предварительной информации, подозреваемый устроился курьером-закладчиком в интернет-магазин.

«Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «б» части 2 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на сбыт наркотических средств…», — рассказали в ведомстве.

Парню грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее жениха и свидетеля задержали после свадьбы из-за сбыта наркотиков.

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