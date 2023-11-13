В Алтайском крае задержали иностранца-педофила

Искали его за домогательства к ребенку.

По информации "Инцидент Барнаул", иностранного гражданина задержали в Алтайском крае. Он разыскивался за действия сексуально-насильственного характера в отношении несовершеннолетнего ребенка.

За прошедшие два месяца в Алтайском крае задержано более 10 лиц, числившихся в федеральном розыске. Некоторых из них обнаружили в пунктах пропуска «Кулунда» Кулундинского района и «Веселоярск» Рубцовского района. Кто-то был в розыске несколько лет.

В числе задержанных как и граждане РФ, так и иностранцы. Злоумышленников разыскивали за преступления различной степени тяжести, например умышленное причинение вреда здоровью, участие в деятельности экстремистской организации, незаконное обращение с наркотическими средствами, изготовление и подделка документов, хищение чужого имущества и хулиганство.

Ранее алтайские таможенники обнаружили интересную находку.