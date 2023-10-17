Алтайские таможенники обнаружили интересную находку

За рулем автомобиля, в котором и был найден медведь, находился гражданин Республики Казахстан, его остановили в районе пункта пропуска "Кулунда". Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".
У мужчины в багажнике были найдены замороженные части медведя, как предположили сотрудники таможни, для изготовления чучела. А также мясо животного.
Документов, разрешающих вывоз у водителя не оказалось.
Алтайская таможня возбудила уголовное дело о контрабанде и продолжает расследование.
Бурый медведь сейчас находится под угрозой исчезновения.
Ранее Национальный парк "Салаир" поделился видео, где медведи устроили "веселую вечеринку с бассейном".