Медведи устроили "веселую вечеринку с бассейном". Видео

Косолапые решили побаловать себя и строить "вечеринку" посреди леса. Кадрами поделился Национальный парк "Салаир".

Только взгляните. Один мишка трется об дерево, другие купаются в большой луже.

Такое веселье устроили себе косолапые.

Ранее мы рассказывали, чем и кем живет один из старейших заказников Алтайского края.