В Алтайском крае задержали судно с несколькими ящиками незаконно выловленной рыбы

В акватории Новосибирского водохранилища в Алтайском крае полицейские заметили и задержали судно, с которого ловили рыбу, сообщает УТ МВД России по СФО.

В ведомстве не сообщают, когда именно произошло задержание. Полицейские выяснили, что малый траловый бот принадлежит одному из новосибирских рыбоперерабатывающих предприятий.

В нарушение разрешения на добычу водных биоресурсов на территории области, капитан осуществлял лов вне установленного промыслового участка — на территории соседнего региона и с нарушением запретов на промысел отдельных видов рыбы, — отмечают в ведомстве.

Транспортные полицейские изъяли траловый бот, 18-метровый трал, более 250 незаконно добытых лещей, судаков, налимов и карасей. Кроме того, изъяли трех сибирских осетров — особо охраняемый вид рыб, занесенный в Красную книгу России.

Возбудили уголовное дело. Максимальное наказание, которое грозит злоумышленникам — лишение свободы до 3 лет со штрафом до 1 млн рублей.

Кроме того, в отношении капитана судна возбудили административное производство. За нарушение правил, регламентирующих рыболовство, грозит штраф до 30 тысяч с возможной конфискацией судна и других орудий добычи рыбы.