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Происшествия
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В Алтайском крае женщина на Land Cruiser врезалась в ВАЗ, погибли два человека

В Залесовском районе днем 10 января столкнулись автомобили Toyota Land Cruiser 100 и ВАЗ-2115. В ДТП погибли водитель и пассажир отечественного автомобиля, пишет ГУ МВД России по Алтайскому краю.

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Мария Стрыгина

По предварительной информации, авария произошла в 13:15 на 76 км дороги «Алтай — Кузбасс». Автомобиль Toyota Land Cruiser 100 двигался со стороны села Шатуново в направлении села Залесово. Женщина-водитель не выбрала безопасную скорость, не справилась с управлением и столкнулась с автомобилем ВАЗ-2115 (за рулем был 32-летний мужчина), который ехал во встречном направлении.

В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-2115 и его 57-летний пассажир скончались от полученных травм на месте происшествия до приезда медиков. Водителю автомобиля Toyota Land Cruiser, 51-летней женщине, оказали помощь, не госпитализировали.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, они и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, утром 10 января смертельное ДТП также произошло в в Алейском районе Алтайского края.

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