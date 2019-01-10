В Алтайском крае женщина на Land Cruiser врезалась в ВАЗ, погибли два человека

По предварительной информации, авария произошла в 13:15 на 76 км дороги «Алтай — Кузбасс». Автомобиль Toyota Land Cruiser 100 двигался со стороны села Шатуново в направлении села Залесово. Женщина-водитель не выбрала безопасную скорость, не справилась с управлением и столкнулась с автомобилем ВАЗ-2115 (за рулем был 32-летний мужчина), который ехал во встречном направлении.
В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-2115 и его 57-летний пассажир скончались от полученных травм на месте происшествия до приезда медиков. Водителю автомобиля Toyota Land Cruiser, 51-летней женщине, оказали помощь, не госпитализировали.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, они и выясняют все обстоятельства произошедшего.
Напомним, утром 10 января смертельное ДТП также произошло в в Алейском районе Алтайского края.