В Алтайском крае женщина «спасла» 5 млн рублей от мошенников, передав их в руки другим мошенникам

Жительнице Бийска позвонили «сотрудники банка» и заявили, что от ее имени кто-то оформил кредит на 1,5 млн рублей.
Чтобы спасти деньги от аферистов, нужно взять займ, а деньги для сохранности перевести на безопасные счета. Бийчанка так и сделала.
А чтобы никто не добрался до ее личных накоплений (3,4 млн рублей), мошенники предложили их временно «обезопасить».
В итоге женщина потеряла почти 5 млн рублей. Когда стало ясно, что ее обманули, потерпевшая обратилась с заявлением в полицию.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Ранее мошенники украли у мужчины 1,5 млн рублей с помощью «Госуслуг».