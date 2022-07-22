В Алтайском крае женщина «спасла» 5 млн рублей от мошенников, передав их в руки другим мошенникам

В Бийске мошенники представились сотрудниками банка и обманным путем получили в распоряжение 5 млн рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Жительнице Бийска позвонили «сотрудники банка» и заявили, что от ее имени кто-то оформил кредит на 1,5 млн рублей.

Чтобы спасти деньги от аферистов, нужно взять займ, а деньги для сохранности перевести на безопасные счета. Бийчанка так и сделала.

А чтобы никто не добрался до ее личных накоплений (3,4 млн рублей), мошенники предложили их временно «обезопасить».

В итоге женщина потеряла почти 5 млн рублей. Когда стало ясно, что ее обманули, потерпевшая обратилась с заявлением в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее мошенники украли у мужчины 1,5 млн рублей с помощью «Госуслуг».