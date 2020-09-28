В Алтайском крае женщина-водитель разбилась в ДТП на трассе

Вечером 27 сентября в Алтайском крае произошло смертельное ДТП. Водитель LADA Granta не справилась с управлением и слетела с дороги в Третьяковском районе.

Авария случилась на 136 км автодороги К-09 «Поспелиха — Курья — Третьяково — Республика Казахстан». Женщина 1963 года рождения ехала со стороны Змеиногорска в сторону села Староалейское.

Он не справилась с управлением и допустила съезд с дороги с последующим опрокидыванием автомобиля, сообщили в полиции.

Водитель скончалась на месте. Пассажира 1964 года рождения с травмами различной степени тяжести госпитализировали.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП.

23 сентября в Усть-Пристанском районе произошло ДТП, в котором погибли двое мужчин.