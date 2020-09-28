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Происшествия

В Алтайском крае женщина-водитель разбилась в ДТП на трассе

Вечером 27 сентября в Алтайском крае произошло смертельное ДТП. Водитель LADA Granta не справилась с управлением и слетела с дороги в Третьяковском районе.

Автомобиль. Скорость.
Автомобиль. Скорость.
Анна Зайкова, altapress.ru

Авария случилась на 136 км автодороги К-09 «Поспелиха — Курья — Третьяково — Республика Казахстан». Женщина 1963 года рождения ехала со стороны Змеиногорска в сторону села Староалейское.

Он не справилась с управлением и допустила съезд с дороги с последующим опрокидыванием автомобиля, сообщили в полиции.

Водитель скончалась на месте. Пассажира 1964 года рождения с травмами различной степени тяжести госпитализировали.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП.

23 сентября в Усть-Пристанском районе произошло ДТП, в котором погибли двое мужчин.

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