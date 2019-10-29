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Происшествия

В алтайском МЧС прокомментировали сильное новосибирское землетрясение

Жители Алтайского края не ощутили подземного толчка, который был зафиксирован утром 29 октября под Новосибирском.

Землетрясение.
Землетрясение.
Олег Богданов

«Подземные толчки в районах Алтайского края не ощущались. Звонков на единый номер 112 от жителей региона по поводу сейсмического события не поступало», — сообщили altapress.ru в региональном главке МЧС.

Напомним, что в 08:36 по местному времени в Искитимском районе Новосибирской области произошло землетрясение с показателем магнитуды 4,5.

Эпицентр находился в трех километрах восточнее населенного пункта Харино.

Также сообщалось, что в некоторых высотных домах Новосибирска люди ощущали толчки и вибрацию, а в квартирах дрожали стекла.

После землетрясения специалисты МЧС приступили к обследованию социально значимых объектов, зданий и сооружений на предмет возможных повреждений.

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