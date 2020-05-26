В алтайском поселке мальчик упал в разрытый котлован

5 мая в деревне прорвало водопровод, рассказывают местные жители. На починку приехала бригада и с помощью трактора вырыла яму глубиной 3−4 метра.

«После они поняли, что надо менять часть трубы и уехали. На покупку трубы и сварочные работы у них нет средств. Сегодня 25 мая котлован до сих пор разрыт и ничем не огорожен», — пишут сельчане в группу «Инцидент Барнаул».