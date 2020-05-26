Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
26 мая 33°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

В алтайском поселке мальчик упал в разрытый котлован

Жители поселка Новочесноковка Первомайского района пожаловались в соцсетях на разрытый коммунальщиками котлован, куда уже угодил ребенок. Также, со слов местных жителей, в поселке уже 20 дней почти нет воды.

Опасная яма в алтайской деревне.
Опасная яма в алтайской деревне.
"Инцидент Барнаул"

5 мая в деревне прорвало водопровод, рассказывают местные жители. На починку приехала бригада и с помощью трактора вырыла яму глубиной 3−4 метра.

«После они поняли, что надо менять часть трубы и уехали. На покупку трубы и сварочные работы у них нет средств. Сегодня 25 мая котлован до сих пор разрыт и ничем не огорожен», — пишут сельчане в группу «Инцидент Барнаул».

Один из местных мальчишек, которые играли на улице, упал в яму. Это заметили взрослые и спасли ребенка, рассказывают жители.

«В деревне 20 дней почти нету воды, вода ели бежит с кранов, а сейчас весна нужно поливать огороды и как говорится в период пандемии больше мыться», — жалуются жители Новочесноковки.

Ранее altapress.ru писал, как в Алтайском крае больше недели пытались починить трубу, которую ломало землей.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость