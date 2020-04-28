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30 апреля 22°C

Хроника одной аварии. В Алтайском крае больше недели пытались починить трубу, которую ломало землей

В редакцию altapress.ru обратилась жительница села Белово Ребрихинского района. Она рассказала, что уже больше недели в селе нет воды из-за аварии, а о людях «никто не позаботился». На самом деле жителей предупредили об отключении заранее. Все это время аварийная бригада боролась с грунтовыми водами, обвалами земли, пришлось даже переносить ЛЭП.

Вода. Краны.
Вода. Краны.
СС0.

По словам местной жительницы, власти не озаботились, где сельчанам брать воду.

«Не у всех есть техника, чтобы съездить за водой в другую часть села. О людях вспоминают, когда нужно сдать на что-нибудь деньги», — жалуется женщина.

В министерстве строительства и ЖКХ Алтайского края altapress.ru сообщили, что коммунальная авария в Белово случилась 18 апреля. Повредилась чугунная труба центрального водопровода.

В тот же день администрация Беловского сельсовета оповестила сельчан, чтобы они запаслись водой на время ремонта. Информация об этом появилась на сайте сельсовета, а также жителей предупреждали старшие по улицам.

«Администрация Беловского сельсовета по заявкам была готова осуществить доставку воды, но во время проведения ремонтных работ ни одной заявки на доставку воды не поступило», — рассказали в ведомстве.

Кроме этого, сельчане могли набрать воды на водозаборе № 2.

Колонка. Вода.
Колонка. Вода.
Олег Богданов

Отдаленные домовладения в Белово не оснащены центральными водопроводными сетями, поэтому отключение на жителей окраин не повлияло — у них есть колоды и собственные скважины.

19 апреля воду отключили в 300 домах.

«Так как место порыва находилось в местности с высоким уровнем грунтовых вод, необходимо было время, чтобы вода, вытекшая в результате порыва, „ушла“. Из-за подтопления отсутствовала возможность подхода спецтехники. Также проведение ремонтных работ осложняло присутствие опоры линии электропередач и нахождения кабеля связи идущего в село Ворониха», — рассказали в администрации района.

21 апреля энергетики переставили опору ЛЭП, начались земляные работы, но траншея постоянно обваливалась. Потребовалась тяжелая спецтхеника.

На следующий день фирма «Алтайгазаппарат» предоставила коммунальщикам экскаватор, которым место порыва раскопали. Только все починили. как в результате очередной подвижки грунта магистральную трубу опять поломало.

Экскаватор.
Экскаватор.
СС0.

23 апреля ремонт продолжился. Из-за постоянного обвала грунта починить трубу не удавалось. Тогда специалисты приняли решение полностью менять участок протяженностью 100 м от колодца до колодца прокладкой временного участка полиэтиленовой трубой.

Наконец 26 апреля водоснабжение восстановили в половине отключенных домов, а на следующие сутки — во всех остальных.

Ранее altapress.ru писал, что почти месяц жители села Корчино Мамонтовского района живут без воды. Там износилась труба скважины. Как сообщили в краевом минстрое, в селе пробурили разведочный ствол глубиной 425 м, а также продолжается бурение под обсадную колонну.

Стоимость работ составит 8,5 млн рублей. Завершить все планируется в мае.

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