29 июня
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Происшествия

В алтайском селе нечистоты растекаются по улицам и загрязняют Катунь

Жители села Майма пожаловались, что спецтехника не справляется с количеством отходов. В результате они растекаются по улицам и загрязняют Катунь. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

В алтайском селе нечистоты растекаются по улицам и загрязняют Катунь
В алтайском селе нечистоты растекаются по улицам и загрязняют Катунь
Mash Siberia

Жильцы двух пятиэтажек на улице Механизаторов оказались в непростой ситуации. На два дома есть один септик небольшого объема. Он не справляется с большим количеством нечистот и часть попадает на жилые улицы, образуя зловонные озера.

Та же проблема у дома на улице Ленина. Нечистоты разливаются и попадают в Катунь. По словам местных жильцов, УК и прокуратура не видит нарушений.

Активисты считают, что причина проблемы кроется в цене на очистку сточных вод в Майме. Она не фиксируется (в отличие от Горно-Алтайска), и за очистку платят только добросовестные. В результате денег не всегда хватает на полноценную очистку, а частным компаниям не хочется разбираться с этими проблемами.

Ранее жители алтайском многоэтажки забили тревогу - их подвал тонет в нечистотах.

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