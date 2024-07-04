В алтайском селе подросток врезался в иномарку на электроскутере

Ребенок ехал по обочине и врезался в остановившуюся Toyota Rav4. За рулем находился 49-летний житель Новосибирской области.
Мужчина, остановившись на обочине, решил выйти из машины, ребенок не успел среагировать и въехал на скорости в автомобиль.
Мальчик был доставлен с травмой голени в детскую больницу.
Ребенок взял скутер у родителей без разрешения. Теперь родителей привлекут к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей.
Водителя иномарки привлекут к ответственности по ст. 12.19 КоАП РФ (Нарушение правил остановки авто).
Ранее сообщалось, что в Барнауле возле церкви сбили подростка.
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