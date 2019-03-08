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Происшествия

В алтайском селе часть дома обрушилась после взрыва газового баллона

8 марта в жилом частном доме в райцентре Ребрихинского района взорвался газовый баллон, сообщили в ГУ МВД России по Алтайскому краю. Часть дома обрушилась, когда хозяйка находилась внутри.

Взрыв газового баллона в Ребрихе.
Взрыв газового баллона в Ребрихе.
22.mchs.gov.ru

В доме по улице Лесная в селе Ребриха произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения. В результате происшествия частично повреждено здание.

Хозяйку осмотрели врачи скорой помощи, серьезных травм у нее нет, госпитализация не потребовалась.

По предварительным данным, взрыв произошел из-за нарушения правил безопасной эксплуатации газового оборудования.

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю напоминает для избежания беды необходимо, чтобы проверку и ремонт газовых приборов проводили квалифицированные специалисты; соблюдать последовательность включения газовых приборов (сначала зажгите спичку, а затем откройте подачу газа); установить баллон вдали от воздействия тепла и прямых солнечных лучей.

Кроме того, не нужно оставлять газовые приборы без присмотра, хранить баллон в горизонтальном положении. При появлении запаха газа в помещении следует перекрыть кран подачи газа, незамедлительно открыть окна и двери для проветривания, не включать электрические приборы и покинуть помещение.

Ранее altapress.ru писал, что из-за взрыва газового баллона в частном доме в поселке Малиновский Завьяловского района двое людей погибли, двое оказались в больнице. По версии следствия, во время замены газового баллона погибшим мужчиной, произошла утечка газа, а затем возгорание.

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