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Происшествия

Появились фото и видео с места смертельного взрыва газа в Алтайском крае

В Instagram телеканала «Катунь 24» опубликовали видео с места взрыва газа в поселке Малиновский Завьяловского района. В результате ЧП 7 марта два человека погибли, еще двое пострадали.

Дом, в котором произошло ЧП.
Дом, в котором произошло ЧП.
СУ СКР по Алтайскому краю.

В СУ СКР по Алтайскому краю уточнили, что в результате ЧП погиб 81-летний хозяин дома и его 49-летняя дочь.

Кроме того, с отравлением угарным газом госпитализировали 82-летнюю жену погибшего и 18-летнюю внучку. Сейчас решают вопрос о транспортировке девушки для оказания медицинской помощи в одну из больниц Барнаула.

Правоохранители проводят доследственную проверку. По версии следствия, во время замены газового баллона погибшим мужчиной, произошла утечка газа, а затем возгорание.

Следователи осматривают место происшествия. Во время проверки предстоит установить обстоятельства трагедии. Кроме того, дадут юридическую оценку газовой службе, в чью компетенцию входит наполнение, транспортировка и ремонт газового оборудования.

Напомним, ситуацию со взрывом газа на личный контроль взял губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

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