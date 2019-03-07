Появились фото и видео с места смертельного взрыва газа в Алтайском крае

В СУ СКР по Алтайскому краю уточнили, что в результате ЧП погиб 81-летний хозяин дома и его 49-летняя дочь.
Кроме того, с отравлением угарным газом госпитализировали 82-летнюю жену погибшего и 18-летнюю внучку. Сейчас решают вопрос о транспортировке девушки для оказания медицинской помощи в одну из больниц Барнаула.
Правоохранители проводят доследственную проверку. По версии следствия, во время замены газового баллона погибшим мужчиной, произошла утечка газа, а затем возгорание.
Следователи осматривают место происшествия. Во время проверки предстоит установить обстоятельства трагедии. Кроме того, дадут юридическую оценку газовой службе, в чью компетенцию входит наполнение, транспортировка и ремонт газового оборудования.
Напомним, ситуацию со взрывом газа на личный контроль взял губернатор Алтайского края Виктор Томенко.