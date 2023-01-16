В алтайском селе потушили серьезный пожар

Как сообщает пресс-служба МЧС региона, возгорание произошло в здании местного предприятия.
На место происшествия прибыли 12 спасателей. Пожар был локализован на площади в 300 кв.м.
Погибших и пострадавших нет.
«Обстоятельства происшествия уточняются, предварительная причина случившегося — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи», — говорится в сообщении.
Ранее в Барнауле из горящего дома эвакуировали 11 человек.
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