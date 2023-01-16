16 января
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Происшествия

В алтайском селе потушили серьезный пожар

Вечером в селе Романово Алтайского края в административном здании разгорелся пожар. Дом горел открытым пламенем.

В Новоалтайске прошли масштабные учения МЧС. 23 марта 2017 года.
В Новоалтайске прошли масштабные учения МЧС. 23 марта 2017 года.
22.mchs.gov.ru

Как сообщает пресс-служба МЧС региона, возгорание произошло в здании местного предприятия.

На место происшествия прибыли 12 спасателей. Пожар был локализован на площади в 300 кв.м.

Погибших и пострадавших нет.

«Обстоятельства происшествия уточняются, предварительная причина случившегося — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи», — говорится в сообщении.

Ранее в Барнауле из горящего дома эвакуировали 11 человек.

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