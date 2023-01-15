Пожар в частном доме унес жизни женщины и трех маленьких детей в сибирском регионе

Пожар в частном жилом доме унес жизни женщины и трех ее маленьких детей в Омской области. Об этом сообщает пресс-служба СК по региону.

Пожар произошел в деревне Белоусовка Павлоградского района рано утром 15 января. Пожар заметили соседи и вызвали спасателей.

В пожаре погибли 40-летняя женщина и ее трое дочерей в возрасте 2, 7 и 8 лет. В это время муж и отец детей был на работе — на вахте. Старший ребенок, 10-летний сын находился у бабушки.

По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность электропроводки. Жители дома отравились продуктами горения и погибли.