13 января
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Происшествия

При пожаре в российском селе погибли женщина и ее ребенок

В жилом доме в селе Комсомольск Первомайского района (Томская область) произошел пожар, сообщают в СУ СК по региону.

Пожар.
Пожар.
открытые источники в интернете

По предварительной информации, возгорание произошло 13 января около 07:30 в одной из квартир жилого дома по адресу ул. Комсомольская, 3.

При тушении пожара были обнаружены тела 31-летней женщины и ее 7-летнего сына.

Одна из версий о причине смерти погибших — отравление продуктами горения.

Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

Место происшествия осматривается. Назначены судебные медицинские и пожаротехнические экспертизы.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее стало известно, что трое детей погибли при пожаре в частном доме.

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