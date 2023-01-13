При пожаре в российском селе погибли женщина и ее ребенок

По предварительной информации, возгорание произошло 13 января около 07:30 в одной из квартир жилого дома по адресу ул. Комсомольская, 3.
При тушении пожара были обнаружены тела 31-летней женщины и ее 7-летнего сына.
Одна из версий о причине смерти погибших — отравление продуктами горения.
Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).
Место происшествия осматривается. Назначены судебные медицинские и пожаротехнические экспертизы.
Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее стало известно, что трое детей погибли при пожаре в частном доме.
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь!