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Происшествия

В алтайском селе ревнивец зарезал соперника и стал хранить молчание

44-летнего жителя Шипуновского района Алтайского края подозревают в убийстве односельчанина, сообщает региональный СУ СКР.

Нож, убийство.
Нож, убийство.
CC0

В конце февраля в селе нашли тело 43-летнего мужчины с колото-резанами ранами шеи и грудной клетки. Оперативники быстро раскрыли преступление, несмотря на условия неочевидности.

Под подозрение попал местный житель, его задержали. От дачи показаний мужчина отказался.

Свидетели рассказали, что мотивом преступления могла стать ревность — сельчанин не мог простить потерпевшему связи с бывшей подругой.

Подозреваемого взяли под стражу. Продолжается расследование уголовного дела.

Ранее 42-летнего жителя жителя Тальменского района обвинили в убийстве приятеля. Мужчины выпивали, когда на почве ревности между ними вдруг произошла драка.

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