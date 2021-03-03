В алтайском селе ревнивец зарезал соперника и стал хранить молчание

В конце февраля в селе нашли тело 43-летнего мужчины с колото-резанами ранами шеи и грудной клетки. Оперативники быстро раскрыли преступление, несмотря на условия неочевидности.
Под подозрение попал местный житель, его задержали. От дачи показаний мужчина отказался.
Свидетели рассказали, что мотивом преступления могла стать ревность — сельчанин не мог простить потерпевшему связи с бывшей подругой.
Подозреваемого взяли под стражу. Продолжается расследование уголовного дела.
Ранее 42-летнего жителя жителя Тальменского района обвинили в убийстве приятеля. Мужчины выпивали, когда на почве ревности между ними вдруг произошла драка.