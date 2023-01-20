В алтайском селе скорая не доехала к пациенту из-за неочищенной дороги

В Алтайском крае машина скорой помощи не смогла приехать к пациенту из-за неочищенной дороги в селе Мезенцево Тюменцевского района. Об этом сообщает « Инцидент Барнаул ».

Подписчица рассказала, что 19 января ее 69-летнему дедушке вызвали скорую.

Но из-за неочищенной дороги по переулку Садовому машина скорой помощи не смогла подъехать к дому. На фотографиях видно, что слой снега довольно большой.

Очевидице пришлось вести дедушку по сугробам. При этом бабушка выходила на дорогу встречать скорую.

Ранее жители Рубцовска возмутились, что проезжую часть не чистят от снега, а мусорные баки переполнены после празднования Нового года.