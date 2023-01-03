3 января
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Жизнь

Жители Рубцовска недовольны нечищеными дорогами и полными мусорными баками

Жители Рубцовска возмущены тем, что проезжую часть не чистят от снега, а мусорные баки переполнены после празднования Нового года. Об этом сообщает «Инцидент Рубцовск». Новый мусорный регоператор здесь должен был приступить к работе 1 января — и вот соцсети публикуют «фотоотчет».

Жители Рубцовска недовольны нечищеными дорогами и полными мусорными баками
Жители Рубцовска недовольны нечищеными дорогами и полными мусорными баками
Инцидент Рубцовск

На следующий день после празднования Нового года жители Рубцовска столкнулись с проблемой — проезжая часть большинства дорог засыпана снегом. По словам очевидцев, их не чистили на протяжении 1 и 2 января.

«Ау, дорожные службы, может, хватит отдыхать… В Барнауле дорожники работают все праздничные дни. А у нас ничего не меняется», — возмущаются жители.

Не убирают и мусор, в результате чего мусорные баки оказались переполнены. Рядом с ними образовали стихийные свалки. При этом, как сообщало правительство Алтайского края, новый мусорный регоператор на этой территории («Автотранс») должен был начать работу 1 января. Его отобрали на конкурсной основе на 10 лет.

Ранее жители Барнаула возмутились, что на подходе к остановке не убирают гололед со стороны Красноармейского проспекта, 21а.

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