Дорога на выживание. Жители Барнаула недовольны гололедом на подходе к остановке

Читатели altapress.ru возмущены качеством дороги со стороны Красноармейского проспекта, 21а. Чтобы пройти к остановке, нужно или пробираться по сугробам, или идти по скользкому тротуару.

Качество тротуара вдоль Горного училища весьма плачевно. Узкая дорожка покрыта льдом и находится под неустойчивой крышей, которую поставили, чтобы обезопасить прохожих от падения обломков фасада.

«Конструкция перекошена и вот-вот развалится», — сообщают читатели altapress.ru.

Если прохожий не хочет испытывать судьбу, то он может обойти тротуар только по сугробам. Которые в свою очередь находятся рядом с проезжей частью.

Тем самым путь к остановке становится «дорогой на выживание».

Ранее читатели altapress.ru пожаловались, что пандусы с поручнями на ул. Никитина оказались бесполезными, потому что снег с них никто не убирает.