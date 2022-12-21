Дорога на выживание. Жители Барнаула недовольны гололедом на подходе к остановке

Качество тротуара вдоль Горного училища весьма плачевно. Узкая дорожка покрыта льдом и находится под неустойчивой крышей, которую поставили, чтобы обезопасить прохожих от падения обломков фасада.
«Конструкция перекошена и вот-вот развалится», — сообщают читатели altapress.ru.
Если прохожий не хочет испытывать судьбу, то он может обойти тротуар только по сугробам. Которые в свою очередь находятся рядом с проезжей частью.
Тем самым путь к остановке становится «дорогой на выживание».
Ранее читатели altapress.ru пожаловались, что пандусы с поручнями на ул. Никитина оказались бесполезными, потому что снег с них никто не убирает.
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