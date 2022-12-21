21 декабря
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Жизнь

Дорога на выживание. Жители Барнаула недовольны гололедом на подходе к остановке

Читатели altapress.ru возмущены качеством дороги со стороны Красноармейского проспекта, 21а. Чтобы пройти к остановке, нужно или пробираться по сугробам, или идти по скользкому тротуару.

Тротуар около Горного училища
Тротуар около Горного училища
Предоставлено altapress.ru

Качество тротуара вдоль Горного училища весьма плачевно. Узкая дорожка покрыта льдом и находится под неустойчивой крышей, которую поставили, чтобы обезопасить прохожих от падения обломков фасада.

«Конструкция перекошена и вот-вот развалится», — сообщают читатели altapress.ru.

Если прохожий не хочет испытывать судьбу, то он может обойти тротуар только по сугробам. Которые в свою очередь находятся рядом с проезжей частью.

Тем самым путь к остановке становится «дорогой на выживание».

Ранее читатели altapress.ru пожаловались, что пандусы с поручнями на ул. Никитина оказались бесполезными, потому что снег с них никто не убирает.

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