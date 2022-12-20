Пандусы на оживленной улице в Барнауле оказались бесполезными в снежную погоду

Пандусы с поручнями на ул. Никитина оказались бесполезными, потому что снег с них никто не убирает, рассказывают читатели altapress.ru.

Напомним, пандусы с поручнями поставили в ноябре ул. Никитина рядом с перекрестком с пр. Красноармейским. Осенью по ним еще можно было пройти, а вот зимой появились трудности.

Дорожники не чистят ни тротуары рядом с конструкцией, ни сам подъем.

На фото заметно, что барнаульцы обходят пандусы и протаптывают тропинку рядом с ним.

Ранее на пересечении ул. Никитина и пр. Красноармейского поставили светофор и сделали новый пешеходный переход.