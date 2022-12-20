Пандусы на оживленной улице в Барнауле оказались бесполезными в снежную погоду

Напомним, пандусы с поручнями поставили в ноябре ул. Никитина рядом с перекрестком с пр. Красноармейским. Осенью по ним еще можно было пройти, а вот зимой появились трудности.
Дорожники не чистят ни тротуары рядом с конструкцией, ни сам подъем.
На фото заметно, что барнаульцы обходят пандусы и протаптывают тропинку рядом с ним.
Ранее на пересечении ул. Никитина и пр. Красноармейского поставили светофор и сделали новый пешеходный переход.
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