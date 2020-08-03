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Происшествия

В алтайском селе ударом молнии сожгло дом

29 июля в селе Сунгай Кытмановского района из-за удара молнии сгорел частный дом, сообщает «Сельский вестник».

Дом сгорел из-за удара молнии.
Дом сгорел из-за удара молнии.
http://kytmanovonews.ru/

Пожар произошел во время сильной грозы. По словам очевидцев, молния угодила прямо в печную трубу дома, пожар начался мгновенно. Стены кухни были обшиты пластиковыми панелями.

Дом сгорел из-за удара молнии.
Дом сгорел из-за удара молнии.
kytmanovonews.ru/

Хозяев дома в момент ЧП не было, они находились в Заринске. Из людей никто не пострадал, но жилье восстановлению не подлежит. Сгорело все. Семья живет в летней кухне.

Все, кто хочет оказать помощь погорельцам, могут узнать контакты в заметке местной газеты по ссылке.

Ранее более 25 квартир в Тальменке остались без электричества после пожара, который произошел еще 28 июня.

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