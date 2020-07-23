Десятки семей в Алтайском крае остались без света после июньского пожара

Погорельцы рассказали, что предварительной причиной пожара стало короткое замыкание электрического провода, которым питался один из гаражей.
Кровля выгорела полностью. Сейчас люди живут под временной крышей, а имущество мокнет и портится от дождей.
Для восстановления крыши требуется около 5 млн рублей, говорят жильцы. Пока они смогли собрать только около 400 тысяч.
«Было принято решение об увеличении тарифа оплаты в фонд капитального ремонта в 2 раза, но пока насколько известно, РО Алтайского края „Фонд капитального ремонта МКД“ до сих пор не принял меры направленные на организацию закупки, определения подрядчика, который будет ответствен за ремонт крыши дома», — прокомментировал представитель «Гражданского патруля» в Алтайском крае Игорь Берг.
К тому же, по его словам, районные власти не принимают мер по подключению дома к электричеству.
Правозащитники обратились в прокуратуру.