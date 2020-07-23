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Происшествия

Десятки семей в Алтайском крае остались без света после июньского пожара

Более 25 квартир в Тальменке остались без электричества после пожара, который произошел еще 28 июня. Света в квартирах до сих пор нет, сообщает правозащитная организация «Гражданский патруль».

Пожар в Тальменке.
Пожар в Тальменке.
"Гражданский патруль"

Погорельцы рассказали, что предварительной причиной пожара стало короткое замыкание электрического провода, которым питался один из гаражей.

Кровля выгорела полностью. Сейчас люди живут под временной крышей, а имущество мокнет и портится от дождей.

Пожар в Тальменке.
Пожар в Тальменке.
«Гражданский патруль»

Для восстановления крыши требуется около 5 млн рублей, говорят жильцы. Пока они смогли собрать только около 400 тысяч.

«Было принято решение об увеличении тарифа оплаты в фонд капитального ремонта в 2 раза, но пока насколько известно, РО Алтайского края „Фонд капитального ремонта МКД“ до сих пор не принял меры направленные на организацию закупки, определения подрядчика, который будет ответствен за ремонт крыши дома», — прокомментировал представитель «Гражданского патруля» в Алтайском крае Игорь Берг.

К тому же, по его словам, районные власти не принимают мер по подключению дома к электричеству.

Правозащитники обратились в прокуратуру.

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