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Происшествия

В алтайском селе женщина 5 лет истязала и не отпускала в школу мальчика, которого взяла под опеку

В Бийске перед судом предстанет 53-летняя жительница Советского района. Женщину обвиняют в систематических истязаниях подростка, которого она взяла под опеку в 2015 году, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Насилие над детьми.
Насилие над детьми.
CC0

По данным следствия, обвиняемая 5 лет истязала мальчика, которого взяла под опеку в 2015 году. Опекунша избивала и оскорбляла ребенка, а чтобы никто не увидел побои, не отпускала его в школу.

Женщину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии).

СК отмечает, что органы опеки и попечительства Советского района ненадлежащим образом вели работу с замещающей семьей. Поэтому следователи также возбудили уголовное дело по факту халатности должностных лиц.

В настоящее время мальчик изъят из семьи, ему оказывается психологическая помощь. Расследование продолжается.

Ранее стало известно, что в Алтайском крае за истязание пятерых детей будут судить жительницу Заринского района. С 2015 по 2019 год опекунша издевалась над детьми, используя для этого малозначительные поводы.

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