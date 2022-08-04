В алтайском суде рассмотрят дело об убийстве. Но главный подозреваемый умер 20 лет назад

Согласно материалам дела еще советских следователей, в селе Паутово Петропавловского района подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения пришел к своему коллеге, к которому испытывал неприязнь, и выстрелил ему в грудь из охотничьего ружья. Мужчина погиб.
Подозреваемого отпустили по причине непредъявления обвинения — на тот момент установить его причастность к преступлению не представлялось возможным.
11 апреля 2022 года следствие было возобновлено, причастность была доказана. Однако подозреваемый по этому делу умер еще в 2003 году.
К делу была допущена его дочь. Сначала она возражала против прекращения уголовного дела в связи со смертью отца, но потом передумала.
Рассмотрение уголовного дела назначено на 11 августа 2022 года, пишет телеграм-канал объединенной пресс-службы алтайских судов.
Ранее житель Алтайского края с одного удара убил знакомого табуреткой.