4 августа
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Происшествия

В алтайском суде рассмотрят дело об убийстве. Но главный подозреваемый умер 20 лет назад

В Петропавловский районный суд рассмотрит уголовное дело по статье «Умышленное убийство». Инцидент произошел в 1985 году.

Задержанный в наручниках.
Задержанный в наручниках.
pexels.com

Согласно материалам дела еще советских следователей, в селе Паутово Петропавловского района подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения пришел к своему коллеге, к которому испытывал неприязнь, и выстрелил ему в грудь из охотничьего ружья. Мужчина погиб.

Подозреваемого отпустили по причине непредъявления обвинения — на тот момент установить его причастность к преступлению не представлялось возможным.

11 апреля 2022 года следствие было возобновлено, причастность была доказана. Однако подозреваемый по этому делу умер еще в 2003 году.

К делу была допущена его дочь. Сначала она возражала против прекращения уголовного дела в связи со смертью отца, но потом передумала.

Рассмотрение уголовного дела назначено на 11 августа 2022 года, пишет телеграм-канал объединенной пресс-службы алтайских судов.

Ранее житель Алтайского края с одного удара убил знакомого табуреткой.

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