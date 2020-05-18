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Происшествия

В алтайской больнице похитили почти милион рублей

Алтайской прокуратуре удалось установить факты хищения 918 тыс. рублей из центральной больницы Ельцовского района Алтайского края.

Бинт, рука, капельница.
Бинт, рука, капельница.
СС0

Как сообщает сайт прокуратуры, один из руководителей учреждения здравоохранения (по всей вероятности. бухгалтер) удивительным образом являлся также по совместительству главным бухгалтером местного МУП «Фармацея». Воспользовавшись этим, женщина перевела внушительную денежную сумму на счета муниципального предприятия якобы для закупки медикаментов для нужд больницы.

Ранее это же должностное присвоило принадлежащие больнице 60 тыс. рублей. Имея доступ к электронно-цифровой подписи главного врача, женщина переводила на свои лицевые счета в финансовых организациях бюджетные деньги якобы на оплату за проживание в служебной командировке, а также на закупку товаров, работ, услуг.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело (статьи «Мошенничество» и «Растрата»). Дело передано в суд с обвинительным заключением.

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