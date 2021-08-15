В авиакатастрофе Бе-200 погиб легендарный российский летчик

О гибели легендарного летчика при крушении Бе-200 сообщили его близкие.
«Да, он погиб. Это подтвердили и его родные», — подчеркнула режиссер.
Документальный фильм «Форсаж. Возвращение» сняли в 2016 году. Картина посвящена российским военным летчикам, чей полк вместе с Крымом после распада СССР перешел к Украине.
Евгений Кузнецов окончил Борисоглебское высшее военное авиационное училище в 1987 году.
Кузнецов принимал участие в испытаниях самолета-амфибии Бе-200: минувшей весной он провел цикл полетов в условиях Арктики с посадкой на Землю Франца-Иосифа, пишет Lenta.ru.
«Это легенда, я его знал еще молодым. Я уволился, а он стал командиром полка. Это легенда, очень хороший летчик», — рассказал РЕН ТВ заслуженный военный летчик России Геннадий Бакулин.
Что произошло
О крушении Бе-200 на юго-востоке Турции стало известно 14 августа.
Турецкие власти арендовали самолет у России, чтобы ликвидировать пожары. Воздушное судно разбилось около 15:10 по московскому времени возле населенного пункта Адана. Все члены экипажа погибли.
«Экипаж состоял из восьми человек — шестеро из российской команды и двое — представители министерства лесного хозяйства Турции», — говорится в сообщении.
Представители Турции, которые находились в самолете Бе-200, указывали экипажу очаги пожаров. Пожарный Бе-200 принадлежит Минобороны РФ. Ведомство направило комиссию для выяснения причин крушения.
Предварительно, самолет столкнулся с горой при заходе на посадку после выполнения задачи по тушению очагов пожара.
Ранее турецкие СМИ неоднократно упрекали экипаж Бе-200 в лихачестве — воду брали вблизи гражданских судов.