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Происшествия

В авиакатастрофе Бе-200 погиб легендарный российский летчик

Главный режиссер дирекции документального кино АО «Первый канал», автор фильма «Форсаж. Возвращение» Наталья Гугуева сообщила, что российский летчик Евгений Кузнецов, ставший главным героем картины, погиб при крушении самолета в Турции, сообщает ТАСС.

В Турции разбился российский самолет Бе-200.
В Турции разбился российский самолет Бе-200.
twitter.com/patronlar.

О гибели легендарного летчика при крушении Бе-200 сообщили его близкие.

«Да, он погиб. Это подтвердили и его родные», — подчеркнула режиссер.

Документальный фильм «Форсаж. Возвращение» сняли в 2016 году. Картина посвящена российским военным летчикам, чей полк вместе с Крымом после распада СССР перешел к Украине.

Евгений Кузнецов окончил Борисоглебское высшее военное авиационное училище в 1987 году.

Кузнецов принимал участие в испытаниях самолета-амфибии Бе-200: минувшей весной он провел цикл полетов в условиях Арктики с посадкой на Землю Франца-Иосифа, пишет Lenta.ru.

«Это легенда, я его знал еще молодым. Я уволился, а он стал командиром полка. Это легенда, очень хороший летчик», — рассказал РЕН ТВ заслуженный военный летчик России Геннадий Бакулин.

Что произошло

О крушении Бе-200 на юго-востоке Турции стало известно 14 августа.

Турецкие власти арендовали самолет у России, чтобы ликвидировать пожары. Воздушное судно разбилось около 15:10 по московскому времени возле населенного пункта Адана. Все члены экипажа погибли.

«Экипаж состоял из восьми человек — шестеро из российской команды и двое — представители министерства лесного хозяйства Турции», — говорится в сообщении.

Представители Турции, которые находились в самолете Бе-200, указывали экипажу очаги пожаров. Пожарный Бе-200 принадлежит Минобороны РФ. Ведомство направило комиссию для выяснения причин крушения.

Предварительно, самолет столкнулся с горой при заходе на посадку после выполнения задачи по тушению очагов пожара.

Ранее турецкие СМИ неоднократно упрекали экипаж Бе-200 в лихачестве — воду брали вблизи гражданских судов.

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