14 января
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Происшествия

В автокатастрофе на федеральной трассе «Сибирь» погибли пять человек

Пять человек погибли в ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля.

ГИБДД, метель, дорога перекрыта.
ГИБДД, метель, дорога перекрыта.
УГИБДД по Алтайскому краю

Это случилось на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Кемеровской области.

Жертвами смертельного ДТП стали пассажиры легковушки. Ее водительница нарушила правила обгона, не справилась с управлением и совершила столкновение со встречным автобусом. Погибли пять человек.

В автобусе находились 12 человек. Никто из них к медикам не обращался, указывает Lenta.ru.

После автокатастрофы движение на участке дороги пришлось перекрыть. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего.

Между тем на алтайской трассе рейсовый автобус ночью съехал в кювет.

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