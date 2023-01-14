В автокатастрофе на федеральной трассе «Сибирь» погибли пять человек

Это случилось на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Кемеровской области.
Жертвами смертельного ДТП стали пассажиры легковушки. Ее водительница нарушила правила обгона, не справилась с управлением и совершила столкновение со встречным автобусом. Погибли пять человек.
В автобусе находились 12 человек. Никто из них к медикам не обращался, указывает Lenta.ru.
После автокатастрофы движение на участке дороги пришлось перекрыть. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего.
Между тем на алтайской трассе рейсовый автобус ночью съехал в кювет.
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