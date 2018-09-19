В Барнаул этапирован «вор в законе» Ткач, «руководящий» регионом из столицы

В Алтайском краевом суде начался судебный процесс над «вором в законе» Андреем Ткаченко (Ткач Няганьский) и участниками его криминальной группировки. За создание организованного преступного сообщества (ОПС) ему грозит пожизненный тюремный срок.

ОПС действовало с 2015 года, а его деятельностью «законник» руководил из Москвы, опираясь на своих помощников, расставленных им в крупных городах региона, пишет «Коммерсантъ».

Банда нападала на поезда

Несколько участников банды обворовывали следовавшие в Казахстан товарные поезда. Главным образом их интересовал металл, который перевозился на открытых платформах.

Группировка насчитывала восемь участников. Еще четверо привлекались бандой на разовые работы.

Подручные Ткача, по версии следствия, вымогали у алтайских предпринимателей круглые суммы по надуманным предлогам, взыскивали несуществующие долги. У тех, кто отказывался платить, забирали автомобили, другое имущество.

Бюджет группировки

В результате таких краж бюджет группировки пополнялся не меньше, чем от рэкета. Причитающуюся Ткачу долю от совершенных преступлений в Москву привозили его доверенные лица.

Столичная «сходка» по Алтаю

В начале 2017 года полицейские арестовали первых участников преступного сообщества. Ее предполагаемого создателя Ткаченко объявили в розыск. Летом 2017 года его задержали на воровской сходке в Москве, которая проходила в одном из развлекательных комплексов.

Видные представители криминалитета, среди которых, помимо Ткача, были «воры в законе» Нодар и Кусо, собрались, чтобы обсудить вопросы о закреплении сфер влияния в Алтайском крае. Однако в их планы вмешались московские оперативники.

Под конвоем и статьи

Ткача под конвоем доставили в Барнаул. Следователи ГУ МВД России по Алтайскому краю предъявили ему обвинение в «создании ОПС лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии» (ч. 4 ст. 210 УК РФ), которое предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Восьми его ближайшим сподвижникам вменяется участие в криминальной организации.

Всего уголовное дело насчитывает несколько эпизодов вымогательств (ст. 163), мошенничеств (ст. 159), краж (ст. 158) и угонов (ст. 166).

С предъявленным обвинением лидер группировки не согласился.

Коронация

В начале 2000-х годов лидеры преступного мира Урала поставили Андрея Ткаченко смотрящим за городом Нягань (Ханты-Мансийский автономный округ). В

мае 2013 года он был коронован сторонниками покойного патриарха отечественного криминалитета Деда Хасана (Аслана Усояна).

По оперативным данным, воровскую сходку, на которой Ткач получил титул, провел влиятельнейший преступный авторитет Тюрик.

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Ранее сообщалось, что единогласно избранный «вор в законе № 1» Шишкан (Олег Шишканов) начал прием региональных представителей в своей резиденции, расположенной в Раменском районе Подмосковья. «Вор в законе № 1» на крупный сходке был выбран новым держателем главного «общака».