В Барнауле администратор гостиницы отдала крупную сумму лжекурьеру

По предварительной информации, в одну из гостиниц Барнаула позвонил неизвестный и представился директором. Злоумышленник спросил у администратора, сколько денег есть в кассе и добавил, что средства заберет курьер.
Вскоре в гостиницу приехал мужчина, который и представился курьером. Злоумышленник получил всю выручку — 20 тысяч рублей, и ушел.
Полицейские возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве, злоумышленника ищут.
В ведомстве отмечают, что недавно администратору одного из гостиничных комплексов Новоалтайска также позвонил мужчина, который представился учредителем. Он узнал, сколько денег в кассе и просил передать их курьеру. Администратор не отдал выручку и обратилась в полицию.