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В Барнауле администратор гостиницы отдала крупную сумму лжекурьеру

В Барнауле полицейские ищут злоумышленника, который похитил 20 тысяч рублей у администратора гостиницы, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Деньги.
Деньги.
СС0

По предварительной информации, в одну из гостиниц Барнаула позвонил неизвестный и представился директором. Злоумышленник спросил у администратора, сколько денег есть в кассе и добавил, что средства заберет курьер.

Вскоре в гостиницу приехал мужчина, который и представился курьером. Злоумышленник получил всю выручку — 20 тысяч рублей, и ушел.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве, злоумышленника ищут.

В ведомстве отмечают, что недавно администратору одного из гостиничных комплексов Новоалтайска также позвонил мужчина, который представился учредителем. Он узнал, сколько денег в кассе и просил передать их курьеру. Администратор не отдал выручку и обратилась в полицию.

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