В Барнауле автомобиль «приобнял» светофор

Об этом сообщают очевидцы Инцидент Барнаул.
После столкновения один из автомобилей въехал в светофор, «приобняв» корпусом опору.
О пострадавших не сообщается.
Ранее в Барнауле при столкновении иномарок пострадали два человека.
В Барнауле пересечении улиц Георгиева и 50 лет СССР произошла авария — столкнулись два автомобиля.
Об этом сообщают очевидцы Инцидент Барнаул.
После столкновения один из автомобилей въехал в светофор, «приобняв» корпусом опору.
О пострадавших не сообщается.
Ранее в Барнауле при столкновении иномарок пострадали два человека.
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