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Происшествия

В Барнауле автомобиль сбил четырехлетнюю девочку

8 марта Ниссан-Блюбирд наехал на четырехлетнюю девочку, которая вместе с мамой переходила улицу Малахова по нерегулируемому пешеходному переходу. Подробности сообщает ГИБДД.

Осень. Ребенок гуляет.
Осень. Ребенок гуляет.
СС0

Информация о ДТП поступила в дежурную часть ГИБДД в 14.30 8 марта. Установлено, что за рулем автомобиля Ниссан-Блюбирд был мужчина 1970 года рождения. Ребенок получил телесные повреждения, оказана медицинская помощь. Девочку не госпитализировали.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что наиболее опасными участками являются крутые спуски и повороты, зоны пешеходных переходов и остановок общественного транспорта.

Напомним, что утром 8 марта в Барнауле неопытный водитель сбил женщину и мужчину, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Женщина от полученных травм скончалась на месте, а мужчину госпитализировали.

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