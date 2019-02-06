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Происшествия

В Барнауле без воды остались детский сад и несколько домов

В Барнауле утром 6 февраля из-за повреждения водопровода на 1-ой Западной, 12 без холодной воды остались 6 домов, без горячей — 8, сообщают в пресс-службе мэрии.

Вода.
Вода.
СС0.

Также горячей воды нет в детском саду № 79 на улице Горно-Алтайской, 8а. Учреждение продолжает работать. Используют водонагреватели и при необходимости обогреватели.

Напомним, на 1-ой Западной, 12 произошел порыв на трубе 225 мм. Вода протекла до улицы Северо-Западной. В барнаульском водоканале отмечают, что повреждение на водопроводе выявили около 04:30 часов. Около 07:30 место повреждения было локализовано, выход воды прекращен. Дорожные службы очищают дорогу от наледи.

Порыв на 80-й Гвардейской дивизии.
Порыв на 80-й Гвардейской дивизии.
vk.com

Также специалисты устраняют повреждение на водопроводе на улице Димитрова, 66. Там в домах воду не отключали.

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