В Барнауле будут судить мучителя детей

Житель Барнаула познакомился с девушкой, которая воспитывает двух маленьких детей. Они стали жить вместе, но очень скоро 24-летнего отчима дети стали раздражать.

Например, когда матери не было дома, мужчина позволял себе наказывать 6-летнюю девочку за баловство. Он бил ребенка руками и скрученным банным полотенцем по различным частям тела, заставлял ребенка стоять посреди комнаты не двигаясь.

Так продолжалось несколько месяцев, но дети ничего не рассказывали маме, потому что отчим их запугал. Они говорили, что синяки получили во время игры.

В один из дней мужчина избил девочку до перелома костей носа. Сожительнице он сказал, что малышка упала на улице.

«Спустя некоторое время женщина поссорилась со своим сожителем, они расстались. После этого дети все рассказали своей маме, которая обратилась с заявлением в правоохранительные органы», — рассказали в прокуратуре Алтайского края.

СК возбудил уголовные дела по нескольким статьям: умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, в отношении малолетнего и истязание.

Виновнику грозит срок до семи лет тюрьмы.

Ранее 34-летнему жителю Заринского района вынесли приговор за истязание маленьких детей. Он получил 3,5 года общего режима.