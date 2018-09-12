В Барнауле будут судить водителя автобуса за выпавшую из салона пенсионерку

В июне 2018 года в Барнауле из автобуса, отъезжающего от остановки, выпала пенсионерка. Водителя будут судить, ему грозит до двух лет тюрьмы, сообщает сайт прокуратуры Алтайского края.

Водитель барнаульского автобуса № 2 не убедился, что все пассажиры вышли и начал движение от остановки «Аптека» на пр. Строителей. Дверь в салон была открыта, пожилая женщина 1934 года рождения выпала из автобуса на асфальт и получила закрытую черепно-мозговую травму.

Во время расследования выяснилось, что водитель сразу остановил автобус, вышел к пострадавшей, чтобы оказать помощь. Свою вину признал. В прокуратуре считают, что обвиняемый проявил невнимательность — из-за этого и случилось происшествие.

Он 10 лет работает водителем автобуса и имеет все категории водительских прав. Следствие обвиняет его в том, что он нарушил ПДД, управляя транспортным средством, что повлекло тяжкое причинение вреда здоровью человека по неосторожности (ч. 1 ст. 264 УК РФ). Водителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права водить транспортное средство до трех лет.